Українці з серпня почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. В Україні з серпня почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики. Це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у розв'язанні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів. Про це повідомляє МОЗ, інформує УНН.
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"Регулювання відпуску антибіотиків шляхом запровадження електронного рецепта – одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, внаслідок якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", - ідеться в повідомленні.
Деталі
В МОЗ зазначають, що нововведення почне працювати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар має виписати паперовий рецепт.
Як отримати електронні рецепти на придбання антибіотиків:
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- електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем;
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- пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці свого міста. Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення.
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Наразі тривалість перехідного періоду визначено до кінця року. Протягом цього періоду медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме: обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ.
Далі планується повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики, рішення про що ухвалюватиметься з урахуванням ситуації в країні.
Доповнення
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