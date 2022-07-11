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Українці з серпня почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики

Українці з серпня почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики

Київ • УНН

 • 192097 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. В Україні з серпня почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики. Це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у розв'язанні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів. Про це повідомляє МОЗ, інформує УНН.

Цитата

"Регулювання відпуску антибіотиків шляхом запровадження електронного рецепта – одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, внаслідок якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", - ідеться в повідомленні.

Деталі

В МОЗ зазначають, що нововведення почне працювати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар має виписати паперовий рецепт.

Як отримати електронні рецепти на придбання антибіотиків:

  • електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем;
  • пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці свого міста. Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення.

Наразі тривалість перехідного періоду визначено до кінця року. Протягом цього періоду медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме: обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ.

Далі планується повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики, рішення про що ухвалюватиметься з урахуванням ситуації в країні.

Доповнення 

Міністерство охорони здоров’я України cпростило процедуру отримання медичних висновків для українських жінок при надії, які були змушені поїхати за кордон через широкомасштабне вторгнення рф.

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