Украинцы с августа начнут получать электронные рецепты на антибиотики

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"Регулирование отпуска антибиотиков путем введения электронного рецепта – одно из решений, которое позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам", – говорится в сообщении.

Детали

В Минздраве отмечают, что нововведение заработает в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЕСЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.

Как получить электронные рецепты на приобретение антибиотиков:



электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом;



пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке своего города. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения.



В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСЗ.

Далее планируется полноценный запуск электронного рецепта на антибиотики, решение о чем будет приниматься с учетом ситуации в стране.

Дополнение

Министерство здравоохранения Украины упростило процедуру получения медицинских выводов для беременных украинорк, которые были вынуждены уехать за границу из-за широкомасштабного вторжения в рф.