Запрет отпуска лекарств без рецепта: в Раде сделали первый шаг
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект, который запретит медицинским работникам назначать лекарственные средства, отпускаемые из аптечных заведений по рецепту без оформления соответствующего рецепта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.
За законопроект №7444 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении контроля за отпуском лекарственных средств проголосовало за 296 нардепа.
Детали
"Целью законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины по усилению контроля за отпуском лекарственных средств (регистр. №7444), является улучшение состояния здоровья населения из-за сокращения случаев безответственного самолечения", - говорится в сообщении.
Законопроект предлагает:
· установить запрет медицинским работникам назначать лекарственные средства, отпускаемые из аптечных учреждений по рецепту, без оформления соответствующего рецепта;
· предоставить возможность медицинским работникам выписывать электронные рецепты на наркотические (психотропные) лекарственные средства (изменения в статью 28 Закона Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах");
· установить на уровне Закона прямой запрет отпуска из аптечных заведений рецептурных лекарственных средств без рецепта, по недействительному рецепту или с нарушением установленного Минздрава порядка отпуска лекарственных средств.
Дополнение
В Украине с августа начнут выписывать электронные рецепты на антибиотики. Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств.