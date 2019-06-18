За вихідні на Київщині розшукали 9 дітей

"За святкові вихідні, з 15 по 17 червня, правоохоронці по гарячих слідах розшукали 9 дітей, щодо яких надійшли повідомлення про зникнення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, працівниками Макарівського відділу поліції у селі Калинівка знайдено 11-річну дівчинку, яка перебувала без нагляду дорослих. Потім з'ясувалося, що дитину розшукували правоохоронці Вінницької області як безвісти зниклу. Розшук оголосили по всій Україні.

"Виявляється, дівчина поїхала до подруги у Київ. Погостювавши та повертаючись додому переплутала номер маршрутки і дісталася Макарова, вийшла на зупинці. Там її і побачили патрульні. Запросили до відділку, надали поліцейське піклування та передали правоохоронцям Вінницької області", - повідомили в поліції.

Додамо, що раніше стало відомо, що зниклу 11-річну дівчинку з Вінницької області знайшли на Київщині. Поліція тоді повідомила, що дівчинка, дізнавшись, що у Києві в неї є старший брат, вирушила на його пошуки.

За даними, які раніше повідомляла поліція, вона взяла з дому близько 2 тис. гривень та вирушила автобусом до столиці. Дорогою вона розгубилась та вийшла раніше, так і не доїхавши до Києва. Зрозумівши, що далі не знає, що їй робити – запитала у випадкового перехожого, як їй повернутися додому у Калинівку.

Нагадаємо, вже майже тиждень розшукують 11-річну дівчинку Дар’ю Лук’яненко з Одеської області. Вона зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка, та дотепер місцеперебування її невідомо.

Також відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.

До пошуків залучили авіацію.

Під час пошуків зниклої Дарії Лук’яненко знайшли свіжу могилу. Пошуки зниклої Дар’ї тривають, поліція допитала свідків та очевидців.