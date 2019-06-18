За выходные в Киевской области разыскали 9 детей

"За праздничные выходные, с 15 по 17 июня, правоохранители по горячим следам разыскали 9 детей, в отношении которых поступили сообщения об исчезновении", - говорится в сообщении.

В частности, работниками Макаровского отдела полиции в селе Калиновка найдено 11-летнюю девочку, которая находилась без присмотра взрослых. Потом выяснилось, что ребенка разыскивали правоохранители Винницкой области как без вести пропавшую. Розыск объявили по всей Украине.

"Оказывается, девочка поехала к подруге в Киев. Погостив и возвращаясь домой перепутала номер маршрутки и добралась до Макарова, вышла на остановке. Там ее и увидели патрульные. Пригласили в участок, предоставили полицейскую заботу и передали правоохранителям Винницкой области", - сообщили в полиции.

Добавим, что ранее стало известно, что пропавшую 11-летнюю девочку из Винницкой области нашли в Киевской области. Полиция тогда сообщила, что девочка, узнав, что в Киеве у нее есть старший брат, отправилась на его поиски.

По данным, которые ранее сообщала полиция, она взяла из дома около 2 тыс. гривен и отправилась автобусом в столицу. По дороге она растерялась и вышла раньше, так и не доехав до Киева. Поняв, что дальше не знает, что ей делать - спросила случайного прохожего, как ей вернуться домой в Калиновку.

Напомним, уже почти неделю ищут 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко из Одесской области. Она исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок, и до сих пор местонахождение его неизвестно.

Также известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

К поискам привлекли авиацию.

Во время поисков пропавшей Дарьи Лукьяненко нашли свежую могилу. Поиски пропавшей Дарьи продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.