За тиждень у лікарнях через COVID-19 опинилося ще понад 3,5 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За тиждень у лікарнях по Україні кількість хворих або з підозрою на коронавірусну хворобу зросла на більше ніж 3,5 тисячі, наразі в лікарнях перебуває 26 593 особи. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“25 жовтня в наших лікарнях перебувало 23 266 пацієнтів хворих або з підозрою на COVID-19. На сьогоднішній день 26 593 пацієнти. Тобто, майже 3,5 тисячі плюс за тиждень”, - сказав Степанов.
За його словами, в Україні є межа в 52 тисячі ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Тому Степанов знову закликав українців дотримуватися карантинних заходів і берегти себе.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 7 959 випадків COVID-19, з них 257 - у дітей та 253 - у медичних працівників.