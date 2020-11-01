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Коронавірус за добу підтвердили у 257 дітей та 253 медиків

Коронавірус за добу підтвердили у 257 дітей та 253 медиків

Київ • УНН

 • 13461 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За минулу добу в Україні виявили 7 959 випадків COVID-19, з них 257 - у дітей та 253 - у медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У нас за минулу добу захворіли 7 959 осіб. З них 257 дітей, а також 253 медичних працівники. Було госпіталізовано 1 019 людей. При цьому зафіксовано 110 летальних випадків. Одужало 2 513 пацієнтів”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 7,9 тисячі.

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