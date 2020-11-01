Коронавирус за сутки подтвердили у 257 детей и 253 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7959 случаев COVID-19, из них 257 - у детей и 253 - у медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас за минувшие сутки заболели 7959 человек. Из них 257 детей, а также 253 медицинских работника. Были госпитализированы 1019 человек. При этом зафиксировано 110 летальных случаев. Выздоровели 2513 пациентов", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине на 8:40 1 ноября зафиксировано уже 395 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 7,9 тысячи.