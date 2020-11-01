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За неделю в больницах из-за COVID-19 оказалось еще более 3,5 тысячи человек

За неделю в больницах из-за COVID-19 оказалось еще более 3,5 тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 13965 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. За неделю в больницах по Украине количество больных или с подозрением на коронавирусную болезнь выросло на более чем 3,5 тысячи, на данный момент в больницах находится 26 593 человека. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"25 октября в наших больницах находилось 23 266 пациентов больных или с подозрением на COVID-19. На сегодняшний день 26 593 пациента. То есть, почти 3,5 тысячи плюс за неделю", - сказал Степанов.

По его словам, в Украине есть предел в 52 тысячи коек для больных коронавирусной болезнью. Поэтому Степанов вновь призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения и беречь себя.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 7 959 случаев COVID-19, из них 257 - у детей и 253 - у медицинских работников.

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