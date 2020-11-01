За неделю в больницах из-за COVID-19 оказалось еще более 3,5 тысячи человек

"25 октября в наших больницах находилось 23 266 пациентов больных или с подозрением на COVID-19. На сегодняшний день 26 593 пациента. То есть, почти 3,5 тысячи плюс за неделю", - сказал Степанов.

По его словам, в Украине есть предел в 52 тысячи коек для больных коронавирусной болезнью. Поэтому Степанов вновь призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения и беречь себя.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 7 959 случаев COVID-19, из них 257 - у детей и 253 - у медицинских работников.



