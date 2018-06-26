За п'ять місяців українці продали валюти на 26 млрд грн

"Одним із інфляційних чинників у травні було збереження тенденції щодо перевищення обсягів продажу іноземної валюти населенням над її купівлею (нетто-продаж іноземної валюти фізичними особами упродовж січня-травня 2018 року становив 26 млрд грн), що додатково збільшувало пропозицію гривні на споживчому ринку з урахуванням тенденції щодо обсягів переказів фізичних осіб із-за кордону (66,6 млрд грн у січні-травні 2018 року порівняно з 58,8 млрд грн у січні-травні 2017 року)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інфляція в Україні станом на травень поточного року сягнула 11,7% у відповідності до травня минулого року.