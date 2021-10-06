За прогули у вересні хочуть позбавити “депутатських” виплат 65 нардепів

Цитата

“Регламентний комітет ВР звернувся до спікера щодо не виплат „депутатських“ (45 тис. грн) за вересень 65 нардепам”, — написав Фролов.

Таких виплат пропонують зокрема, позбавити:

• ОПЗЖ — 59% (26 депутатів).

• За Майбутнє — 32% (7 депутатів).

• Довіра — 25% (5 депутатів).

• Батьківщина — 24% (6 депутатів).

• Голос — 15% (3 депутати).

• ЄС — 11% (3 депутати).

• Слуга народу — 4% (9 депутатів).

“Економія для бюджету — 3 млн грн. Перелік „прогульників“ — не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд..) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях Комітетів виплати будуть поновлені”, — зазначив Фролов.

Також він додав, що у вересні найкраще на роботу ходили депутати монобільшості.

Доповнення

Повідомлялося, що за прогули у липні хочуть позбавити “депутатських” виплат 73 нардепів.



Довідково

У разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день. А якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менше 70 або кількість пропусків засідань комітету — понад половина, депутат втрачає “депутатські”.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді працюють над тим, щоб дати народу можливість відкликати народних депутатів України.