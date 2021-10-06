За прогули у вересні хочуть позбавити “депутатських” виплат 65 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Регламентний комітет Верховної Ради звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з пропозицією не відшкодовувати витрати, пов’язані з виконання депутатських повноважень за вересень, 65 народним депутатам. Про це повідомив за підсумками вчорашнього засідання комітету голова його підкомітету з питань Регламенту ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов, передає УНН.
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“Регламентний комітет ВР звернувся до спікера щодо не виплат „депутатських“ (45 тис. грн) за вересень 65 нардепам”, — написав Фролов.
Таких виплат пропонують зокрема, позбавити:
• ОПЗЖ — 59% (26 депутатів).
• За Майбутнє — 32% (7 депутатів).
• Довіра — 25% (5 депутатів).
• Батьківщина — 24% (6 депутатів).
• Голос — 15% (3 депутати).
• ЄС — 11% (3 депутати).
• Слуга народу — 4% (9 депутатів).
“Економія для бюджету — 3 млн грн. Перелік „прогульників“ — не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд..) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях Комітетів виплати будуть поновлені”, — зазначив Фролов.
Також він додав, що у вересні найкраще на роботу ходили депутати монобільшості.
Доповнення
Повідомлялося, що за прогули у липні хочуть позбавити “депутатських” виплат 73 нардепів.
Довідково
У разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день. А якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менше 70 або кількість пропусків засідань комітету — понад половина, депутат втрачає “депутатські”.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді працюють над тим, щоб дати народу можливість відкликати народних депутатів України.