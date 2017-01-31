За проектом "Стіна" облаштовано вже 83 км паркану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. За планом заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону уже облаштовано 83,2 км загороджувального паркану. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Наразі уже облаштовано та утримується понад 270 км протитранспортних ровів, більше 47 км контрольно-слідових смуг, 83,2 км загороджувального паркану, понад 153,2 км рокадних доріг та придбано 4 бойових рухомих модулів. Окрім східної, значний обсяг робіт з нарощення інженерної інфраструктури виконано і на інших ділянках.
Для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону Державним бюджетом на 2017 рік заплановано 200 млн грн. Також, згідно із завданнями на 2017 рік, в рамках Плану, заплановано завершення інженерно-технічного облаштування ділянок трьох підрозділів в межах Харківської області та продовження роботи у Луганській області.
Крім того, заплановано встановлення системи відеоконтролю та сигналізації на ділянках чотирьох підрозділів у Харківській області. Також планується продовжити розгортання (реконструкцію, облаштування) прикордонних підрозділів, а саме: ввести в експлуатацію 3 об’єкти в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.