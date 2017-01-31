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По проекту "Стена" обустроены уже 83 км забора

По проекту "Стена" обустроены уже 83 км забора

Киев • УНН

 • 12113 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. По плану мероприятий относительно инженерно-технического обустройства российско-украинской границы уже обустроены 83,2 км заградительного забора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сейчас уже обустроено и содержится более 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, более 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевые подвижные модули. Кроме восточного, значительный объем работ по наращиванию инженерной инфраструктуры выполнено и на других участках.

Для реализации Плана мероприятий относительно инженерно-технического обустройства российско-украинской границы Государственным бюджетом на 2017 год запланировано 200 млн грн . Также, согласно задачам на 2017 год, в рамках Плана, запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжения работы в Луганской области.

Кроме того, запланировано установление системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области. Также планируется продолжить развертывание (реконструкцию, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию 3 объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

 

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