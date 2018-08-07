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За півроку потік туристів до Києва зріс на 24%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. За півроку Київ відвідали 850 тисяч іноземців, що на 24% більше аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив у Facebook начальник Управління туризму та промоції КМДА Антон Тараненко, передає УНН.

“850 тисяч іноземців за перші пів року відвідало Київ. Це на 24% більше ніж у минулий період і на 26% ніж у 2013 році”, — написав Тараненко.

Як зауважив він, до десятки країн лідерів традиційно потрапили: Білорусь, Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина, Великобританія, Азербайджан, Італія, Франція, Грузія.

За словами Тараненка, така динаміка свідчить про поступове “одужання” туристичної сфери міста й зростання іноземного потоку.

Нагадаємо, запрошення на навчання в Україні отримали 25 тисяч 263 іноземні студенти.

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