За останню добу в Одеській області від коронавірусу померли 33 людини

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Станом на ранок понеділка у регіоні додалося ще 690 нових інфікованих. Загальна кількість хворих в області складає 163 243 осіб, 3 454 осіб померли, 143 055 одужали, 16 734 хворіють.

За даними ОДА на 4 жовтня в Одеській області вакцинували понад 650 тисяч осіб. Це приблизно 25% всіх жителів регіону.