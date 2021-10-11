За останню добу в Одеській області від коронавірусу померли 33 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Одеській області за вчорашню добу кількість смертей від коронавірусу значно перевищила кількість одужань: померло 33 людини, 8 одужали.
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Станом на ранок понеділка у регіоні додалося ще 690 нових інфікованих. Загальна кількість хворих в області складає 163 243 осіб, 3 454 осіб померли, 143 055 одужали, 16 734 хворіють.
За даними ОДА на 4 жовтня в Одеській області вакцинували понад 650 тисяч осіб. Це приблизно 25% всіх жителів регіону.