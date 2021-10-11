За последние сутки в Одесской области от коронавируса умерли 33 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Одесской области за вчерашние сутки количество смертей от коронавируса значительно превысило количество выздоровлений: скончалось 33 человека, 8 выздоровели.
Детали
По состоянию на утро понедельника в регионе добавилось еще 690 новых заражённых. Общее число заболевших в области составляет 163 243 человек, 3 454 человека умерли, 143 055 выздоровели, 16 734 болеют.
По данным ОГА на 4 октября в Одесской области вакцинировались более 650 тысяч человек. Это примерно 25% всех жителей региона.