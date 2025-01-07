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За минулий рік у Харкові було зруйновано понад 2 тис. будинків - Терехов

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За 2023 рік у Харкові було пошкоджено понад 2500 будинків, з яких вдалося відновити 100. У 2024 році планують відбудувати ще 160 будинків, пріоритет надається житловому фонду та соціальній інфраструктурі.

У 2024 році у Харкові було зруйновано більше ніж 2,5 тис. будинків. Також минулого року вдалося відновити 100 будинків, а в планах на цей рік - 160 будинків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"За минулий рік більше, ніж 2500 будинків було пошкоджено, і є серйозні пошкодження, є зруйновані будинки, які неможливо відбудувати, відновити. Є будинки, в яких є середні руйнації. Дуже постраждало наше місто і це фактично всі районі Харкова. За минулий рік нам вдалося відновити 100 будинків, а в планах у нас на цей рік 160 будинків", - сказав Терехов.

Він зазначив, що в пріоритеті відновлення житлових будинків, інфраструктури, шкіл, лікарень.

Нагадаємо

Минулої ночі росіяни намагалися зруйнувати переправу з лівого берега на правий річки Оскіл, чим ускладнили доставку гуманітарних вантажів і евакуаційних заходів.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
ihor-terekhovІгор Терехов
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

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