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За прошлый год в Харькове было разрушено более 2 тыс. домов - Терехов

За прошлый год в Харькове было разрушено более 2 тыс. домов - Терехов

Киев  •  УНН

 • 10489 просмотра

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За 2023 год в Харькове было повреждено более 2500 домов, из которых удалось восстановить 100. В 2024 году планируют отстроить еще 160 домов, приоритет отдается жилому фонду и социальной инфраструктуре.

В 2024 году в Харькове было разрушено более 2,5 тыс. домов. Также в прошлом году удалось восстановить 100 домов, а в планах на этот год - 160 домов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"За прошлый год более 2500 домов было повреждено, и есть серьезные повреждения, есть разрушенные дома, которые невозможно отстроить, восстановить. Есть дома, в которых есть средние разрушения. Очень пострадал наш город и это фактически все районы Харькова. За прошлый год нам удалось восстановить 100 домов, а в планах у нас на этот год 160 домов", - сказал Терехов.

Он отметил, что в приоритете восстановление жилых домов, инфраструктуры, школ, больниц.

Напомним

Прошлой ночью россияне пытались разрушить переправу с левого берега на правый реки Оскол, чем затруднили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий.

Павел Башинский

Павел Башинский

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