За минулу добу в зоні АТО поранено 2 військових - штаб АТО

“Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. За минулу добу ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників”, — йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Тут, вогнем мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти поблизу Красногорівки. По позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та озброєння БМП. Крім того морпіхів під Водяним противник обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2. По опорних пунктах поруч Старогнатівки, Талаківки та Широкиного противник застосовував гранатомети, а поблизу Чермалика та Павлополя — кулемети великих калібрів. Під Новотроїцьким та Миколаївкою активізувалися ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, позиції у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка та Зайцеве ворог обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків та Опитного — вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів, мінометів калібру120-мм та 82-мм ворог гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив з мінометів калібру 82-мм, а по оборонцях Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї.

“За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення”, — додали в штабі.