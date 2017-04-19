За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки враг 35 раз открывал огонь по позициям украинских защитников”, — говорится в сообщении.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Красногоровки. По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам рядом Старогнатовки, Талаковки и Широкино противник применял гранатометы, а вблизи Чермалыка и Павлополя — пулеметы крупных калибров. Во Новотроицком и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.
На Донецком направлении, позиции в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитниках Песков и Опитно — вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении, с автоматических гранатометов, минометов калибру120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам рядом Катериновки. По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82-мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.
“За прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения”, — добавили в штабе.