За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных - штаб АТО

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки враг 35 раз открывал огонь по позициям украинских защитников”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Красногоровки. По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам рядом Старогнатовки, Талаковки и Широкино противник применял гранатометы, а вблизи Чермалыка и Павлополя — пулеметы крупных калибров. Во Новотроицком и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении, позиции в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитниках Песков и Опитно — вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении, с автоматических гранатометов, минометов калибру120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам рядом Катериновки. По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82-мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.

“За прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения”, — добавили в штабе.