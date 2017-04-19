За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных - штаб АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39194 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101988 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155728 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116178 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116315 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112442 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104196 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

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За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных - штаб АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки враг 35 раз открывал огонь по позициям украинских защитников”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Красногоровки. По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам рядом Старогнатовки, Талаковки и Широкино противник применял гранатометы, а вблизи Чермалыка и Павлополя — пулеметы крупных калибров. Во Новотроицком и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении, позиции в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитниках Песков и Опитно — вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении, с автоматических гранатометов, минометов калибру120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам рядом Катериновки. По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82-мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.

“За прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения”, — добавили в штабе.

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