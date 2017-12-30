За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші”, — йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по українських опорних пунктах довкола Луганського.
На Донецькому напрямку противник неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка. Гранатомети і легке піхотне озброєння загарбники застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.
“Загалом впродовж минулої доби ворог здійснив 6 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. У одному випадку українські військовослужбовці були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів та кулеметів. У наслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців і, на жаль, Україна втратила одного захисника”, — повідомили у штабі.