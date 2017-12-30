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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23145 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО. 

За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення

“Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по українських опорних пунктах довкола Луганського.

На Донецькому напрямку противник неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка. Гранатомети і легке піхотне озброєння загарбники застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.

“Загалом впродовж минулої доби ворог здійснив 6 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. У одному випадку українські військовослужбовці були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів та кулеметів. У наслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців і, на жаль, Україна втратила одного захисника”, — повідомили у штабі.

Українські Національні Новини

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