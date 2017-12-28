За минулу добу в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири прицільні обстріли позицій Збройних Сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, на Приазов’ї за світлої пори доби бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного. Тут противник, спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв українські оборонні укріплення з непідконтрольної українському уряду Саханки, а згодом — вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки. У вечірній час НЗФ з гранатометів та стрілецької зброї порушили перемир’я у передмісті Авдіївки.
“Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався снайпер противника, який обстрілював опорні пункти української армії”, — зазначили у штабі.
Окрім того, під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили оборонці Кам’янки.
Зазначено, що на інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Унаслідок ворожих обстрілів двоє військових сил АТО зазнали легких поранень”, — повідомили у прес-центрі.
Як повідомляв УНН, волонтери відправили до АТО понад 800 кілограм фруктів.