За минулу добу у зоні АТО поранено двох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 51 раз обстріляли позиції українських військових. Двоє українських воїнів поранені, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
Окупанти обстрілювали українські позиції на всіх напрямках з важкого озброєння. На Маріупольському — з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели і снайпери.
На Луганському напрямку — зі 122 міліметрової артилерії, мінометів 120 та 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. Також з мінометів різних калібрів по Новозванівці та Попасній. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил.
На Донецькому напрямку — зі 120 міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї —Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському — БМП ворога.
Всього за минулу добу зафіксовано 51 обстріл.
Двох наших військових поранено.