За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных. Двое украинских воинов ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
Оккупанты обстреливали украинские позиции во всех направлениях из тяжелого вооружения. На Мариупольском - из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединскле. По Новотроицком и Широкино огонь вели и снайперы.
На Луганском направлении - со 122 миллиметровой артиллерии, минометов 120 и 82 миллиметра оккупанты вели огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров по Новозвановке и Попасной. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по СтаницыСтанице Луганской, где должно состояться разведения сил.
На Донецком направлении - из 120 миллиметровых минометов террористы обстреляли Луганское. С гранатометов и стрелкового оружия -Авдеевку, Зайцево и Опытное. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому - БМП противника.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 51 обстрел.
Двое наших военных ранены.