За добу в Україні коронавірусом інфікувалося 32 дитини та 107 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 467 осіб, з них 32 дітей та 107 медичних працівників. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 467 осіб, з них 32 дитини та 107 медичних працівників", - сказав Степанов.
За його словами, було госпіталізовано 90 осіб та зафіксовано 13 летальних випадків.
"При цьому 57 пацієнтів одужало, в тому числі 9 дітей", - розповів Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 - летальні.