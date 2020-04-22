За сутки в Украине коронавирусом инфицировалось 32 ребенка и 107 медиков

КИЕВ. 22 апреля УНН. За минувшие сутки в Украине на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 467 человек, из них 32 детей и 107 медицинских работников. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.