За сутки в Украине коронавирусом инфицировалось 32 ребенка и 107 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. За минувшие сутки в Украине на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 467 человек, из них 32 детей и 107 медицинских работников. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников", - сказал Степанов.
По его словам, были госпитализированы 90 человек и зафиксировано 13 летальных случаев.
"При этом 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9 часов 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 - летальные.