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За добу 36 киян були госпіталізовані "швидкою" через підозру на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Протягом 23 квітня бригади швидкої у столиці 43 рази виїздили на виклики через підозру на коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Так, було госпіталізовано 36 киян.

Всього протягом 23 квітня бригади швидкої здійснили 616 виїздів на екстрені виклики та надали допомогу, зокрема, 112 дорослим та 14 дітям, які травмувалися.

Також медики здійснили 9 виїздів на ДТП з постраждалими (9 осіб травмувалися і семеро з них були госпіталізовані).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 477 осіб, з них 28 дітей та 98 медичних працівників.

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