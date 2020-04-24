За добу на COVID-19 в Україні захворіло 28 дітей та 98 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні за минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 477 осіб, з них 28 дітей та 98 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 477 осіб, з них 28 дітей та 98 медпрацівників. Була госпіталізована 181 особа. Зафіксовано 6 летальних випадків, проте гарна новина – 96 пацієнтів одужали. У тому числі 13 дітей", - сказав Степанов.
Також він зазначив, що загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 7 647 людей, з них 503 дитини, а також 1458 медпрацівників.
Степанов додав, що за попередню добу здійснено 5263 дослідження методом ПЛР.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Чернівецькій області – 59, Київській – 54 та місті Києві – 63", - резюмував міністр.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 24 квітня зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 477, що менше, ніж добою раніше.