За сутки на COVID-19 в Украине заболело 28 детей и 98 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели 477 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 477 человек, из них 28 детей и 98 медработников. Был госпитализирован 181 человек. Зафиксировано 6 летальных случаев, однако хорошая новость - 96 пациентов выздоровели. В том числе 13 детей", - сказал Степанов.
Также он отметил, что в целом за все время пандемии в Украине заболело 7647 человек, из них 503 ребенка, а также 1458 медработников.
Степанов добавил, что за предыдущие сутки совершено 5263 исследования методом ПЦР.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Черновицкой области - 59, Киевской - 54 и городе Киеве - 63", - резюмировал министр.
Напомним, что в Украине на 9:00 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 477, что меньше, чем сутками ранее.