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За сутки на COVID-19 в Украине заболело 28 детей и 98 медиков

За сутки на COVID-19 в Украине заболело 28 детей и 98 медиков

Киев  •  УНН

 • 14436 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели 477 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 477 человек, из них 28 детей и 98 медработников. Был госпитализирован 181 человек. Зафиксировано 6 летальных случаев, однако хорошая новость - 96 пациентов выздоровели. В том числе 13 детей", - сказал Степанов.

Также он отметил, что в целом за все время пандемии в Украине заболело 7647 человек, из них 503 ребенка, а также 1458 медработников.

Степанов добавил, что за предыдущие сутки совершено 5263 исследования методом ПЦР.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Черновицкой области - 59, Киевской - 54 и городе Киеве - 63", - резюмировал министр.

Напомним, что в Украине на 9:00 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 477, что меньше, чем сутками ранее.

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