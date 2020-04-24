За сутки 36 киевлян были госпитализированы "скорой" по подозрению на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение 23 апреля бригады скорой в столице 43 раза выезжали на вызовы по подозрению на коронавирусную инфекцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Так, были госпитализированы 36 киевлян.
Всего в течение 23 апреля бригады скорой совершили 616 выездов на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 112 взрослым и 14 детям, которые травмировались.
Также медики провели 9 выездов на ДТП с пострадавшими (9 человек получили травмы и семь из них были госпитализированы).
Напомним, в Украине за минувшие сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели 477 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников.