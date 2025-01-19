За 2024 рік ворог втратив вдвічі більше особового складу ніж за два попередні роки війни - Сирський

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Київ • УНН

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Головнокомандувач ЗСУ повідомив про загальні втрати російської армії у 2024 році - понад 434 тисячі осіб. З них близько 150 тисяч - загиблі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у 2024 році загальні втрати російської армії склали понад 434 тисячі осіб, з яких близько 150 тисяч — загиблі. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.

Загальні втрати ворога, за нашими підрахунками, склали понад 434 тисячі особового складу. З них - приблизно 150 тисяч загиблими. Це за 2024 рік. За цей рік бойових дій він втрати більше, ніж за 2 попередніх роки війни

- розповів головком ЗСУ.

На Курському напрямку воюють 67 тисяч найкращих військових рф - Сирський19.01.25, 21:02 • 114067 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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