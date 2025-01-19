За 2024 рік ворог втратив вдвічі більше особового складу ніж за два попередні роки війни - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у 2024 році загальні втрати російської армії склали понад 434 тисячі осіб, з яких близько 150 тисяч — загиблі. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.

Загальні втрати ворога, за нашими підрахунками, склали понад 434 тисячі особового складу. З них - приблизно 150 тисяч загиблими. Це за 2024 рік. За цей рік бойових дій він втрати більше, ніж за 2 попередніх роки війни - розповів головком ЗСУ.

На Курському напрямку воюють 67 тисяч найкращих військових рф - Сирський