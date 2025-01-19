За 2024 год враг потерял вдвое больше личного состава чем за два предыдущих года войны - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил об общих потерях российской армии в 2024 году - более 434 тысяч человек. Из них около 150 тысяч - погибшие.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в 2024 году общие потери российской армии составили более 434 тысяч человек, из которых около 150 тысяч - погибшие. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.
Общие потери врага, по нашим подсчетам, составили более 434 тысяч личного состава. Из них - примерно 150 тысяч погибшими. Это за 2024 год. За этот год боевых действий он потери больше, чем за 2 предыдущих года войны
На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский19.01.25, 21:02 • 5929 просмотров