За 2024 год враг потерял вдвое больше личного состава чем за два предыдущих года войны - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в 2024 году общие потери российской армии составили более 434 тысяч человек, из которых около 150 тысяч - погибшие. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.

Общие потери врага, по нашим подсчетам, составили более 434 тысяч личного состава. Из них - примерно 150 тысяч погибшими. Это за 2024 год. За этот год боевых действий он потери больше, чем за 2 предыдущих года войны - рассказал главком ВСУ.

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