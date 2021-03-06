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З Польщі до України намагалися провести контрабанду на суму понад 2,3 млн гривень під виглядом гуманітарного вантажу

З Польщі до України намагалися провести контрабанду на суму понад 2,3 млн гривень під виглядом гуманітарного вантажу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Працівники ДПСУ виявили у вантажівці, яка прибула з Польщі на український кордон, гуманітарного вантажу на суму понад 2,3 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу прикордонників.

Деталі

Учора, 5 березня, прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці завершили огляд вантажівки, в якій незаконно везли через кордон значну кількість товару.

Автомобіль з вантажем гуманітарної допомоги прибув у пункт пропуску “Ягодин” з території Польщі ще у лютому. Тоді прикордонники на підставі оцінки ризиків ініціювали поглиблений огляд вантажівки та перевірку товару.

Прикордонно-митна оглядова група виявила серед гуманітарного вантажу значну кількість косметичних засобів, побутової хімії та харчових продуктів.

Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Держмитслужби України та оцінили у понад 2,3 мільйона гривень.

Нагадаємо

Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей до ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів.

Дипломати лише за один раз, на якому і погоріли, хотіли провезти до Польщі майже 16 кг виробів із золота на 15 млн грн, купу готівки та цигарки на 1,5 млн грн.

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