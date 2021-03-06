З Польщі до України намагалися провести контрабанду на суму понад 2,3 млн гривень під виглядом гуманітарного вантажу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Працівники ДПСУ виявили у вантажівці, яка прибула з Польщі на український кордон, гуманітарного вантажу на суму понад 2,3 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу прикордонників.
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Учора, 5 березня, прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці завершили огляд вантажівки, в якій незаконно везли через кордон значну кількість товару.
Автомобіль з вантажем гуманітарної допомоги прибув у пункт пропуску “Ягодин” з території Польщі ще у лютому. Тоді прикордонники на підставі оцінки ризиків ініціювали поглиблений огляд вантажівки та перевірку товару.
Прикордонно-митна оглядова група виявила серед гуманітарного вантажу значну кількість косметичних засобів, побутової хімії та харчових продуктів.
Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Держмитслужби України та оцінили у понад 2,3 мільйона гривень.
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