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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 63375 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 84570 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 112701 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148003 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 197365 просмотра

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Из Польши в Украину пытались провести контрабанду на сумму более 2,3 млн гривен под видом гуманитарного груза

Из Польши в Украину пытались провести контрабанду на сумму более 2,3 млн гривен под видом гуманитарного груза

Киев  •  УНН

 • 22693 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Работники ГПСУ обнаружили в грузовике, прибывшая из Польши на украинскую границу, гуманитарного груза на сумму свыше 2,3 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу пограничников.

Детали

Вчера, 5 марта, пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни завершили осмотр грузовика, в котором незаконно везли через границу значительное количество товара.

Автомобиль с грузом гуманитарной помощи прибыл в пункт пропуска «Ягодин» с территории Польши еще в феврале. Тогда пограничники на основании оценки рисков инициировали углубленный осмотр грузовика и проверку товара.

Погранично-таможенная смотровая группа обнаружила среди гуманитарного груза значительное количество косметических средств, бытовой химии и пищевых продуктов.

Обнаруженный товар установленным порядком изъяли работники Гостаможслужбы Украины и оценили более чем 2,3 миллиона гривен.

Напомним

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС. Во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправки коллекцию предметов старины на сумму почти миллион долларов.

Дипломаты лишь за один раз, на котором и погорели, хотели провезти в Польшу почти 16 кг изделий из золота на 15 млн грн, кучу наличности и сигареты на 1,5 млн грн.

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