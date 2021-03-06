Из Польши в Украину пытались провести контрабанду на сумму более 2,3 млн гривен под видом гуманитарного груза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Работники ГПСУ обнаружили в грузовике, прибывшая из Польши на украинскую границу, гуманитарного груза на сумму свыше 2,3 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу пограничников.
Детали
Вчера, 5 марта, пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни завершили осмотр грузовика, в котором незаконно везли через границу значительное количество товара.
Автомобиль с грузом гуманитарной помощи прибыл в пункт пропуска «Ягодин» с территории Польши еще в феврале. Тогда пограничники на основании оценки рисков инициировали углубленный осмотр грузовика и проверку товара.
Погранично-таможенная смотровая группа обнаружила среди гуманитарного груза значительное количество косметических средств, бытовой химии и пищевых продуктов.
Обнаруженный товар установленным порядком изъяли работники Гостаможслужбы Украины и оценили более чем 2,3 миллиона гривен.
Напомним
Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС. Во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправки коллекцию предметов старины на сумму почти миллион долларов.
Дипломаты лишь за один раз, на котором и погорели, хотели провезти в Польшу почти 16 кг изделий из золота на 15 млн грн, кучу наличности и сигареты на 1,5 млн грн.