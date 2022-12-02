З початку відміни ПДВ в Україну ввезено 145 тисяч генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Після введення в дію постанови Кабміну про відміну ПДВ на ввезення генераторів, в Україну вже імпортовано близько 145 тисяч дизельних генераторів. Про це на брифінгу повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
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«За перший тиждень дії постанови Кабміну про відповідне пільгове ввезення генераторів в Україну заїхало приблизно 145 тисяч дизельних генераторів. Я думаю, що надалі ми будемо працювати над тим, щоб до переліку пільгових товарів потрапили термінали супутникового інтернету. Будемо дивитися і приймати оперативні рішення, для того щоб допомогти бізнесу працювати і бути конкурентними», – повідомила Свириденко.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів.