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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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З початку відміни ПДВ в Україну ввезено 145 тисяч генераторів

З початку відміни ПДВ в Україну ввезено 145 тисяч генераторів

Київ • УНН

 • 1104370 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Після введення в дію постанови Кабміну про відміну ПДВ на ввезення генераторів, в Україну вже імпортовано близько 145 тисяч дизельних генераторів. Про це на брифінгу повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Цитата

«За перший тиждень дії постанови Кабміну про відповідне пільгове ввезення генераторів в Україну заїхало приблизно 145 тисяч дизельних генераторів. Я думаю, що надалі ми будемо працювати над тим, щоб до переліку пільгових товарів потрапили термінали супутникового інтернету. Будемо дивитися і приймати оперативні рішення, для того щоб допомогти бізнесу працювати і бути конкурентними», – повідомила Свириденко.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів.

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