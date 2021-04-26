З початку року в Україну не пустили понад тисячу росіян

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“З початку року в Україну не пропущено 1 200 громадян Російської Федерації. Вони входять в загальну кількість іноземців, яких не було пропущено на державному кордоні”, — розповів Демченко.

Доповнення

Так, Демченко повідомив, що з початку цього року на територію Україну відмовлено у в’їзді понад 5 тисячам іноземцям.

Зокрема, з 23 березня цього року при в’їзді до України іноземці повинні мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години. Тож, за даними ДПСУ, з 23 березня до України не пустили майже 1800 іноземців через відсутність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Водночас, порушникам умов в'їзду до окупованого Криму та виїзду з нього в'їзд в Україну не дозволяється. Відомості про них вносяться до відповідної бази даних. Право на рішення про заборону в'їзду в Україну таким людям надано прикордонникам.

Так, зокрема, лише нещодавно російська актриса театру та кіно Роза Хайрулліна отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування окупованого Криму. Окрім того, російську блогерку не пустили в Україну, а крім того — заборонили їй в’їзд на три роки.