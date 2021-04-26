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С начала года в Украину не пустили более тысячи россиян

С начала года в Украину не пустили более тысячи россиян

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. С начала этого года на территорию Украины не было пропущено более тысячи граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

"С начала года в Украину не пропущено 1200 граждан Российской Федерации. Они входят в общее количество иностранцев, которых не было пропущено на государственной границе", - рассказал Демченко.

Дополнение

Так, Демченко сообщил, что с начала этого года на территорию Украины было отказано во въезде более 5 тысячам иностранцам.

В частности, с 23 марта этого года при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем 72 часа. Так, по данным ГПСУ, с 23 марта в Украину не пустили почти 1800 иностранцев из-за отсутствия негативного ПЦР-теста на COVID-19.

В то же время, нарушителям условий въезда в оккупированный Крым и выезда из него въезд в Украину не разрешается. Сведения о них вносятся в соответствующую базу данных. Право на решение о запрете въезда в Украину таким людям предоставлено пограничникам.

Так, в частности, только недавно российская актриса театра и кино Роза Хайруллина получила запрет въезда в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма. Кроме того, российскую блогершу не пустили в Украину, а кроме того - запретили ей въезд на три года.

Украинские Национальные Новости

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