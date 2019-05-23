З початку року населення в Україні скоротилось
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. З початку року в Україні кількість померлих перевищила народжуваність більш ніж на 83 тисячі осіб. Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики у своєму звіті, передає УНН.
За даними Держстату, протягом січня-березня 2019 року природне скорочення населення України склало 83139 осіб. Так, кількість живонароджених у цей період склала 76125 осіб, тоді як 159264 осіб померло протягом цього періоду.
Крім того, за повідомленням Служби, за перші три місяці року померло 514 дітей віком до 1 року.
Нагадаємо, кількість живонароджених у Києві у січні-лютому поточного року в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 354 особи.