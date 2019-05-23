С начала года население в Украине сократилось

По данным Госстата, в январе-марте 2019 года естественное сокращение населения Украины составило 83 139 человек. Так, количество живорожденных в этот период составило 76 125 человек, тогда как 159 264 человек умерли в течение этого периода.

Кроме того, по сообщению Службы, за первые три месяца года умерло 514 детей в возрасте до 1 года.

Напомним, количество живорожденных в Киеве в январе-феврале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 354 человека.