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С начала года население в Украине сократилось

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КИЕВ. 23 мая. УНН. С начала года в Украине количество умерших превысило рождаемость более чем на 83 000 человек. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики в своем отчете, передает УНН.

По данным Госстата, в январе-марте 2019 года естественное сокращение населения Украины составило 83 139 человек. Так, количество живорожденных в этот период составило 76 125 человек, тогда как 159 264 человек умерли в течение этого периода.

Кроме того, по сообщению Службы, за первые три месяца года умерло 514 детей в возрасте до 1 года.

Напомним, количество живорожденных в Киеве в январе-феврале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 354 человека.

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