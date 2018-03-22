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З початку року на Донеччині викрили 55 бойовиків

З початку року на Донеччині викрили 55 бойовиків

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 березня. УНН. У Донецькій області з початку року були затримані 46 найманців, ще 9 – оголошені у розшук. Всім учасникам незаконних збройних формувань загрожує кримінальна відповідальність. Про це повідомляють у відділі комунікацій ГУ Нацполіції області, передає УНН.

Серед затриманих є мешканці окупованих міст, які повернулися на підконтрольну Україні територію.

"Так, у Слов’янську було затримано "гостя" із Горлівки, який у 2014 році брав участь у захопленні міськвідділу поліції. Після чого найманець чергував на блокпостах бойовиків. Коли почалась активна фаза антитерористичної операції, пособник бойовиків злякався за своє життя і поїхав додому", - зазначено у повідомленні. 

З впевненістю, що українським правоохоронцям нічого невідомо про його минуле, чоловік виїхав з окупованого міста у пошуках роботи.

За фактами участі в бандформуваннях стосовно бойовиків відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, військовослужбовці на Донбасі затримали бойовика Романа Толкущего.

Українські Національні Новини

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