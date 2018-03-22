С начала года в Донецкой области разоблачили 55 боевиков
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 МАРТА. УНН. В Донецкой области с начала года были задержаны 46 наемников, еще 9 - объявлены в розыск. Всем участникам незаконных вооруженных формирований грозит уголовная ответственность. Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции области, передает УНН.
Среди задержанных есть жители оккупированных городов, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию.
"Так, в Славянске был задержан "гость" из Горловки, который в 2014 году участвовал в захвате горотдела полиции. После чего наемник дежурил на блокпостах боевиков. Когда началась активная фаза антитеррористической операции, пособник боевиков испугался за свою жизнь и поехал домой", - говорится в сообщении.
С уверенностью, что украинским правоохранителям ничего неизвестно о его прошлом, человек уехал из оккупированного города в поисках работы.
По фактам участия в бандформированиях относительно боевиков открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, военнослужащие на Донбассе задержали боевика Романа Толкущего.