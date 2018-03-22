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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 25245 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 32070 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 77656 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 82010 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102698 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109693 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116846 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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С начала года в Донецкой области разоблачили 55 боевиков

С начала года в Донецкой области разоблачили 55 боевиков

Киев  •  УНН

 • 9545 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 МАРТА. УНН. В Донецкой области с начала года были задержаны 46 наемников, еще 9 - объявлены в розыск. Всем участникам незаконных вооруженных формирований грозит уголовная ответственность. Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции области, передает УНН.

Среди задержанных есть жители оккупированных городов, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию.

"Так, в Славянске был задержан "гость" из Горловки, который в 2014 году участвовал в захвате горотдела полиции. После чего наемник дежурил на блокпостах боевиков. Когда началась активная фаза антитеррористической операции, пособник боевиков испугался за свою жизнь и поехал домой", - говорится в сообщении.

С уверенностью, что украинским правоохранителям ничего неизвестно о его прошлом, человек уехал из оккупированного города в поисках работы.

По фактам участия в бандформированиях относительно боевиков открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, военнослужащие на Донбассе задержали боевика Романа Толкущего.

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