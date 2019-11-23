З ОРДЛО намагались приховано вивезти 600 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Співробітники Державної фіскальної служби України на КПВВ "Станиця Луганська" попередили дві спроби приховано вивезти з непідконтрольних територій 600 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу операції Об’єднаних сил.
"Оперативними співробітниками Державної фіскальної служби України, які включені до складу Об’єднаних сил, спільно з військовослужбовцями прикордонної служби, на КПВВ "Станиця Луганська" попереджено дві спроби ввезення з тимчасово непідконтрольної території готівкових коштів загальною сумою 600 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що перший випадок стався, коли на КПВВ з тимчасово непідконтрольної території Луганська у напрямку до смт Станиця Луганська 31-річний громадянин намагався з приховуванням у рюкзаку перемістити через лінію розмежування 265 тисяч гривень.
"Ще 335 тисяч гривень, з приховуванням від контролю, у цьому ж напрямку, намагалась пронести громадянка 1995 року народження", - додали у пресслужбі.
Вказано, що про обидва випадки поінформували співробітників СБУ, а матеріали скерували до відділу ГУНП у Луганській області для прийняття рішення згідно чинного законодавства.
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