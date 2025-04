З Білого дому звільнилася помічниця Трампа

“Я покину Білий дім в кінці цього місяця. Це повністю моє рішення. В майбутньому озвучу свої плани. А поки і заради моїх дорогих дітей вдома буде менше драми і більше мами”, — йдеться в заяві Конуей. Вона подякувала президенту, його дружині і усім співробітникм Білого дому за підтримку.

Газета The Washington Post зазначає, що пані Конуей зайняла посаду на початку президентського терміну пана Трампа. Вона найдовше з радників залишалася в команді глави держави. Газета називає її однією з найбільш затятих прихильниць пана Трампа. Радник повідомила про звільнення напередодні з’їзду Республіканської партії.

I’m Leaving the White House. Gratefully & Humbly.



Here is my statement: https://t.co/MpYxVfrY2N



God Bless You All.

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) August 24, 2020