Из Белого дома уволилась помощница Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй увольняется с должности. Она объяснила это семейными обстоятельствами, передает УНН.
“Я покину Белый дом в конце этого месяца. Это полностью мое решение. В будущем озвучу свои планы. А пока и ради моих дорогих детей дома будет меньше драмы и больше мамы”, — говорится в заявлении Конуэй. Она поблагодарила президента, его супругу и всех сотрудников Белого дома за поддержку.
Газета The Washington Post отмечает, что госпожа Конуэй заняла должность в начале президентского срока господина Трампа. Она дольше всего из советников оставалась в команде главы государства. Газета называет ее одной из наиболее ярых сторонниц господина Трампа. Советник сообщила об увольнении накануне съезда Республиканской партии.
I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly.
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God Bless You All.