Из Белого дома уволилась помощница Трампа

“Я покину Белый дом в конце этого месяца. Это полностью мое решение. В будущем озвучу свои планы. А пока и ради моих дорогих детей дома будет меньше драмы и больше мамы”, — говорится в заявлении Конуэй. Она поблагодарила президента, его супругу и всех сотрудников Белого дома за поддержку.

Газета The Washington Post отмечает, что госпожа Конуэй заняла должность в начале президентского срока господина Трампа. Она дольше всего из советников оставалась в команде главы государства. Газета называет ее одной из наиболее ярых сторонниц господина Трампа. Советник сообщила об увольнении накануне съезда Республиканской партии.

I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly.



Here is my statement:https://t.co/MpYxVfrY2N



God Bless You All.

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) August 24, 2020