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“Ювентус” у результативному поєдинку завдав поразки новоспеченому чемпіону Італії

Київ • УНН

 • 23651 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Туринський “Ювентус” вдома на останніх хвилинах вирвав перемогу в матчі 37-го туру італійської Серії А над міланським “Інтером”, повідомляє кореспондент УНН.

“Ювентус” у результативному поєдинку завдав поразки новоспеченому чемпіону Італії

Деталі

В середині тайму Роналду виправив свій нереалізований пенальті, пробивши з відскоку низом по центру воріт. Ромелу Лукаку вирівняв ситуацію (35 хв), але в додатковий час до половини гри Куардадо повернув лідерство туринцям.

Після відпочинку команди обмінялися забитими голами: Куардадо оформив дубль, а Кьєлліні записав до свого активу автогол (3:2).

Примітно, що гра завершилася у меншості: у “Ювентуса” вилучення отримав Бентакур на 55 хвилині, а у “Інтера” — Брозовіч на 90 + 2 хвилині.

Доповнення

“Інтер” вперше за 10 років перервав гегемонію “Ювентуса” та став чемпіоном Серії А (88 очок). “Ювентус” піднявся втримується в топ-4 турнірної таблиці — 75 очок.

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