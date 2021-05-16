“Ювентус” у результативному поєдинку завдав поразки новоспеченому чемпіону Італії

Деталі

В середині тайму Роналду виправив свій нереалізований пенальті, пробивши з відскоку низом по центру воріт. Ромелу Лукаку вирівняв ситуацію (35 хв), але в додатковий час до половини гри Куардадо повернув лідерство туринцям.

Після відпочинку команди обмінялися забитими голами: Куардадо оформив дубль, а Кьєлліні записав до свого активу автогол (3:2).

Примітно, що гра завершилася у меншості: у “Ювентуса” вилучення отримав Бентакур на 55 хвилині, а у “Інтера” — Брозовіч на 90 + 2 хвилині.

Доповнення

“Інтер” вперше за 10 років перервав гегемонію “Ювентуса” та став чемпіоном Серії А (88 очок). “Ювентус” піднявся втримується в топ-4 турнірної таблиці — 75 очок.