"Ювентус" в результативном поединке нанес поражение новоиспеченному чемпиону Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Туринский “Ювентус” дома на последних минутах вырвал победу в матче 37-го тура итальянской Серии А над миланским “Интером”, сообщает корреспондент УНН.
Детали
В середине тайма Роналду исправил свой нереализованный пенальти, пробив с отскока низом по центру ворот. Лукаку выровнял ситуацию (35 мин), но в дополнительное время до половины игры Куардадо вернул лидерство туринцам.
После отдыха команды обменялись забитыми голами: Куардадо оформил дубль, а Кьеллини записал в свой актив автогол (3: 2).
Примечательно, что игра завершилась в меньшинстве: у “Ювентуса” изъятие получил Бентакур на 55 минуте, а у “Интера” — Брозович на 90 + 2 минуте.
Дополнение
“Интер” впервые за 10 лет прервал гегемонию “Ювентуса” и стал чемпионом Серии А (88 очков). “Ювентус” поднялся содержится в топ-4 турнирной таблице — 75 очков.