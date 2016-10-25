Ю.Тимошенко висловила співчуття родині екс-начальника Качанівської колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про самогубство екс-начальника Качанівської колонії Івана Первушкіна і висловила свої співчуття його родині, передає УНН із посиланням на прес-службу політсили.
"Із прикрістю дізналася про трагічну загибель екс-начальника Качанівської колонії. Висловлюю щире співчуття родині Івана Первушкіна", - зазначила Ю.Тимошенко у співчутті.
Лідерка "Батьківщини" також відзначила, що "коли Янукович кинув мене за ґрати, Іван Анатолійович був начальником Качанівської колонії, де мене утримували. Я знаю, що Первушкін відмовився виконувати накази влади про катування та приниження щодо мене. А коли ці накази стали занадто наполегливими, він написав заяву і пішов з посади за власним бажанням. Я вдячна йому за це".
Як повідомляв УНН, застрелився колишній начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін.
Співрозмовник агентства також поінформував, що за попередньою інофрмацією у І.Первушкіна була тяжка хвороба.
Нагадаємо, начальник Качанівської виправної колонії № 54 у Харкові Іван Первушкін подав рапорт на звільнення у зв’язку з виходом на пенсію у кінці вересня 2012 року.
У Качанівській колонії з кінця 2011 року відбувала покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та була звільнена 22 лютого 2014 року.