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Ю.Тимошенко висловила співчуття родині екс-начальника Качанівської колонії

Ю.Тимошенко висловила співчуття родині екс-начальника Качанівської колонії

Київ • УНН

 • 17658 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про самогубство екс-начальника Качанівської колонії Івана Первушкіна і висловила свої співчуття його родині, передає УНН із посиланням на прес-службу політсили.

"Із прикрістю дізналася про трагічну загибель екс-начальника Качанівської колонії. Висловлюю щире співчуття родині Івана Первушкіна", - зазначила Ю.Тимошенко у співчутті.

Лідерка "Батьківщини" також відзначила, що "коли Янукович кинув мене за ґрати, Іван Анатолійович був начальником Качанівської колонії, де мене утримували. Я знаю, що Первушкін відмовився виконувати накази влади про катування та приниження щодо мене. А коли ці накази стали занадто наполегливими, він написав заяву і пішов з посади за власним бажанням. Я вдячна йому за це".

Як повідомляв УНН, застрелився колишній начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін.

Співрозмовник агентства також поінформував, що за попередньою інофрмацією у І.Первушкіна була тяжка хвороба.

Нагадаємо, начальник Качанівської виправної колонії № 54 у Харкові Іван Первушкін подав рапорт на звільнення у зв’язку з виходом на пенсію у кінці вересня 2012 року.

У Качанівській колонії з кінця 2011 року відбувала покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та була звільнена 22 лютого 2014 року.

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