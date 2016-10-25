Ю.Тимошенко выразила соболезнования семье экс-начальника Качановской колонии

"С сожалением узнала о трагической гибели экс-начальника Качановской колонии. Выражаю искренние соболезнования семье Ивана Первушкина", - отметила Ю.Тимошенко в соболезновании.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что "когда Янукович бросил меня за решетку, Иван Анатольевич был начальником Качановской колонии, где меня содержали. Я знаю, что Первушкин отказался выполнять приказы власти о пытках и унижениях по отношению ко мне. А когда эти приказы стали слишком настойчивыми он написал заявление и ушел с должности по собственному желанию. Я благодарна ему за это ".

Как сообщал УНН, застрелился бывший начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин.

Собеседник агентства также сообщил, что по предварительной инофрмации у И.Первушкина была тяжелая болезнь.

Напомним, начальник Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове Иван Первушкин подал рапорт на увольнение в связи с выходом на пенсию в конце сентября 2012 года.

В Качановской колонии с конца 2011 года отбывала наказание экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и была освобождена 22 февраля 2014 года.