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15 марта, 19:03 • 116771 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171828 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141388 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133622 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114492 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106448 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102151 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ю.Тимошенко выразила соболезнования семье экс-начальника Качановской колонии

Ю.Тимошенко выразила соболезнования семье экс-начальника Качановской колонии

Киев • УНН

 • 17657 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила информацию о самоубийстве экс-начальника Качановской колонии Ивана Первушкина и выразила свои соболезнования его семье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"С сожалением узнала о трагической гибели экс-начальника Качановской колонии. Выражаю искренние соболезнования семье Ивана Первушкина", - отметила Ю.Тимошенко в соболезновании.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что "когда Янукович бросил меня за решетку, Иван Анатольевич был начальником Качановской колонии, где меня содержали. Я знаю, что Первушкин отказался выполнять приказы власти о пытках и унижениях по отношению ко мне. А когда эти приказы стали слишком настойчивыми он написал заявление и ушел с должности по собственному желанию. Я благодарна ему за это ".

Как сообщал УНН, застрелился бывший начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин.

Собеседник агентства также сообщил, что по предварительной инофрмации у И.Первушкина была тяжелая болезнь.

Напомним, начальник Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове Иван Первушкин подал рапорт на увольнение в связи с выходом на пенсию в конце сентября 2012 года.

В Качановской колонии с конца 2011 года отбывала наказание экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и была освобождена 22 февраля 2014 года.

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