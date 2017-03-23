Ю.Самойлова зможе взяти участь у Євробаченні через супутниковий зв'язок - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Обрана від Росії учасницею міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" Юлія Самойлова зможе взяти участь в конкурсі через супутниковий зв'язок. Про повідомляє російська служба ВВС, передає УНН.
"Юлія Самойлова все-таки зможе взяти участь в "Євробаченні", по супутниковому зв'язку. Безпрецедентне рішення організаторів конкурсу", - йдеться у повідомленні видання у Twitter.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
СРОЧНО: Юлия Самойлова всё-таки СМОЖЕТ принять участие в "Евровидении", по спутниковой связи. Беспрецедентное решение организаторов конкурса— bbcrussian (@bbcrussian) 23 березня 2017 р.