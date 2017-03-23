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Ю.Самойлова сможет принять участие в Евровидении через спутниковую связь - СМИ

Ю.Самойлова сможет принять участие в Евровидении через спутниковую связь - СМИ

Киев • УНН

 • 7249 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Выбранная от России участницей международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Юлия Самойлова сможет принять участие в конкурсе через спутниковую связь. Об этом сообщает российская служба ВВС, передает УНН.

"Юлия Самойлова все-таки сможет принять участие в "Евровидении", по спутниковой связи. Беспрецедентное решение организаторов конкурса", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

СРОЧНО: Юлия Самойлова все-таки СМОЖЕТ принять участие в "Евровидении", по спутниковой связи. Беспрецедентное решение организаторов конкурса

- Bbcrussian (@bbcrussian) 23 марта 2017 г.

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