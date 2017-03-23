Ю.Самойлова сможет принять участие в Евровидении через спутниковую связь - СМИ

"Юлия Самойлова все-таки сможет принять участие в "Евровидении", по спутниковой связи. Беспрецедентное решение организаторов конкурса", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

СРОЧНО: Юлия Самойлова все-таки СМОЖЕТ принять участие в "Евровидении", по спутниковой связи. Беспрецедентное решение организаторов конкурса