Ю.Самойлова сможет принять участие в Евровидении через спутниковую связь - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Выбранная от России участницей международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Юлия Самойлова сможет принять участие в конкурсе через спутниковую связь. Об этом сообщает российская служба ВВС, передает УНН.
"Юлия Самойлова все-таки сможет принять участие в "Евровидении", по спутниковой связи. Беспрецедентное решение организаторов конкурса", - говорится в сообщении издания в Twitter.
Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.
СРОЧНО: Юлия Самойлова все-таки СМОЖЕТ принять участие в "Евровидении", по спутниковой связи. Беспрецедентное решение организаторов конкурса- Bbcrussian (@bbcrussian) 23 марта 2017 г.